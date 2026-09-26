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Kadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...

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Kadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...

Kadir İnanır’ın vasiyeti nedeniyle başlayan miras tartışması aile içinde gerilimi artırdı. Levent İnanır, hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Eski eşi Neslihan Acar ise bu sözlere sert tepki göstererek Levent İnanır’ı "züccaciye dükkanına girmiş fil gibi" davranmakla suçladı ve gündem olan şiddet fotoğrafı hakkında konuştu.

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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras tartışması büyümeye devam ediyor.

Ünlü sanatçının mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı vasiyetnamenin ortaya çıkması, aile üyelerini ve eski yakınlarını karşı karşıya getirdi.

"ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİRMİŞ FİL GİBİ"

Show TV’ye konuşan Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar, adliye önünde yapılan açıklamalara ve miras kavgasına sert tepki gösterdi. Kadir İnanır ile henüz 18 yaşındayken "Sevgi Çıkmazı" filminde birlikte rol aldığını belirten Acar, usta oyuncunun evliliğinde ve kızının yetişmesinde büyük emeği olduğunu vurguladı.

Kadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...

Eski eşi Levent İnanır’ın adliye önündeki "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerini eleştiren Acar, "Açıklamalar adliyenin önünde hırsla, öfkeyle yapıldı. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi ortalığı dağıtıp yıkarak konuştu" ifadelerini kullandı.

14 YILLIK ŞİDDET FOTOĞRAFI

Programda Neslihan Acar’ın yıllar önce çekilmiş, yüzünde yaralar bulunan bir fotoğrafı da gündeme getirildi. Acar, fotoğrafın evliliğinin sona erdiği dönemde yaşanan bir şiddet olayına ait olduğunu söyledi.

Kadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...

Acar, "Bununla ilgili utanç içindeyim" diyerek, olayın evliliği boyunca devam eden bir durum olmadığını, ilişkinin sona ermesine yakın dönemde birkaç kez yaşandığını ifade etti:

"Bütün kadın hareketine destek verirken evimde bunu yaşamış ve saklamış olmak beni yeterince utandırıyor. Eski eşimin benden çıkaramadığı nefreti anneme attığı bu fotoğrafla kusmasını kabul edemiyorum. Bunu hem de sen yapmamışken neden anneme attın benim Kadir İnanır'la ilgili açıklamamın üstüne o fotoğrafı? Bunca yıl elinde tutup da... Zaten bir hesap kitap varmış orada. Bunu neden benim 77 yaşındaki anneme tehdit mesajı olarak attın? Bu kadar rezillik bu nedir ya? Ben bakın ben bildiğimi söylerim. Söyleyeceğim. Doğru bildiğimi söyledim ama o kadar çok tepki aldı ki başka insanlara kusamadığı nefreti bana kustu"

Mirasın Jülide Kural’a bırakılmasından rahatsız olmadığını da ekleyen Acar, kızıyla birlikte olası bir maddi menfaati reddettiklerini belirtti.

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LEVENT İNANIR: "VASİYET ŞAİBELİ, HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATACAĞIZ"

İddialara cevap veren Levent İnanır ise eski eşinin açıklamalarına sessiz kalmayı tercih ederken, vasiyetnamenin şaibeli olduğunu iddia etti. Kadir İnanır’ın 2015’teki vasiyetini 2022’de iptal ederek tüm mal varlığını Jülide Kural’a bıraktığı sürece dikkat çeken Levent İnanır, "Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum. Bir günlük sağlık raporuyla oldu bittiye getirildi. Kadir dayımın en büyük hayali Fatsa'da okul yaptırmaktı. Ailenin haklarını talep edeceğiz, hukuk yoluna başvuracağız" şeklinde konuştu.

Kadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...

AİLE İÇİ FARKLI SESLER

Miras sürecinde ailenin diğer üyelerinden ise farklı tepkiler geldi:

İkiz yeğenler (Hüseyin ve Cevahir Özden), Jülide Kural’a saygısızlık yapılmaması gerektiğini belirtip, "Biz Kadir İnanır’dan en büyük mirası; onun görüşlerini ve duruşunu aldık. Jülide Hanım’a bırakabilir, bu onun hakkıdır. Hukuk bize ne hak veriyorsa onu kabul ederiz" açıklamasını yaptı.

Kadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...

Kadir İnanır’ın diğer yasal varislerinden Fırat İnanır da miras tartışmasının dışında kalmayı tercih eden isimler arasında yer aldı.

Kadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirasında yeni perde! Neslihan Acar’dan Levent İnanır’a: Züccaciye dükkanına girmiş fil...

Fatsa’da inşaat işiyle uğraşan Fırat İnanır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllardır kendi emeğiyle çalıştığını ve miras tartışmasıyla ilgilenmediğini belirtti.

Fransa'da bulunduğu için adliyedeki ilk vasiyet açılışına katılamayan Soner Arıca ise süreçle ilgili sessizliğini koruyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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