Kastamonu’da acı olay! Arı alerjisi canından etti, talihsiz adam çalıştığı yerde can verdi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda çalışan Şükrü Sucu’yu arı soktu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Sucu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Taşköprü ilçesin

e bağlı Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu'yu ormanlık alanda çalıştığı sırada arı soktu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arıya alerjisi olduğu için fenalaşan Sucu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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