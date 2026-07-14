Hollanda'da bir müze, sanat dünyasını hayrete düşüren sıra dışı bir sergiyle gündeme geldi. Ünlü sanatçı Wim T. Schippers’ın anısına hazırlanan eser için galerinin zemini tam 370 kilo fıstık ezmesiyle kaplandı. “Fıstık Ezmesi Zemin” adlı çalışma, ziyaretçileri şaşkın bakışlarla karşı karşıya bırakırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Müze, eserin üzerine basılmaması gerektiğini belirtirken, fıstık alerjisi bulunan ziyaretçileri de muhtemel risklere karşı uyardı.

Hollanda’da 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Wim T. Schippers’ın unutulmaz eseri, ölümünün ardından yeniden sanatseverlerle buluştu. Rotterdam’daki Boijmans van Beuningen Müzesi, sanatçının 1962’de tasarladığı ve ilk kez 1969’da sergilenen “Pindakaasvloer” (Fıstık Ezmesi Zemin) eserini yeniden yorumlayarak galerilerinden birinin tabanını yüzlerce kilo fıstık ezmesiyle kapladı.

370 KİLO FISTIK EZMESİ KULLANILDI

Yaklaşık 360-370 kilo fıstık ezmesi kullanılarak hazırlanan altıgen formdaki enstalasyon, görenleri hayrete düşürdü. İki müze çalışanı, eserin orijinal talimatlarına uygun şekilde fıstık ezmesini malalarla düzelterek zemine mümkün olduğunca düzgün ve tekdüze biçimde yaydı.

Kaynak: Museum Boijmans van Beuningen

HER METREKAREYE 15 KİLO SÜRÜLDÜ

Schippers’ın geride bıraktığı ayrıntılı talimatlarda, zeminin her metrekaresine 15,6 kilogram fıstık ezmesi sürülmesi gerektiği belirtildi. Ziyaretçilerin eserin üzerine basmaması, uzanmaması ve ‘eğitim amacıyla’ yaklaşmaması istendi.

FISTIK ALERJİSİ OLAN ZİYARETÇİLER UYARILDI

Müze yönetimi, fıstık alerjisi bulunan ziyaretçileri de muhtemel risklere karşı uyardı. Alerjisi olmayan sanatseverler ise eseri yalnızca görerek değil, koklayarak da deneyimlemeye davet edildi.

Kaynak: CGTN Europe/ Instagram

“ESERİ ÖZEL KILAN ŞEY TAM DA BU”

Boijmans van Beuningen Müzesi’nin geçici müdürü Sandra Kisters, eserin etkisinin tam da yaşattığı şaşkınlıktan kaynaklandığını belirterek, “Fıstık ezmeli zemin hâlâ ‘Bu sanat mı?’ sorusunu akıllara getiriyor. Bu şaşkınlık hissi, eseri özel kılan şey” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CGTN Europe/ Instagram

Sıradan bir yiyeceği sıra dışı bir sanat eserine dönüştüren “Fıstık Ezmesi Zemin”, Wim T. Schippers’ın alışılmış kalıplara meydan okuyan sanat anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ardından açılan sergi, ziyaretçileri hayrete düşürürken, sosyal medyada da geniş ilgi gördü.

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