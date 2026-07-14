Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İddiaların hedefindeki eşi Fulya Sever Kahveci ise şiddet haberlerini yalanladı.

Futbol milli takımının efsanelerinden Nihat Kahveci'nin, dün akşam İstanbul Sarıyer'de gittikleri bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci'yi darbettiği iddia edildi.

Nihat Kahveci

EŞİNİ DARBETTİ İDDİASI

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Kahveci'nin, sözlü tartışmanın ardından eşine önce tokat attığı, hızını alamayarak masada bulunan bir şişeyi fırlattığı öne sürüldü.

Fulya Sever Kahveci - Nihat Kahveci

GÖZALTINA ALINDI

Duruma müdahale eden ekiplerin Kahveci'yi gözaltına aldığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre eski futbolcu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Fulya Sever Kahveci, Instagram hesabından bu açıklamayı yaptı.

FULYA SEVER KAHVECİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci de Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve kendisine "şiddet uygulandığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018' den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi arkadaşlığımızı dostluğumuzu beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır, böyle yalan haberleri kınıyorum bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."

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