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Sağlık

Doktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı

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Doktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı
Başlık ResmiDoktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İngiltere’de alnında çıkan küçük şişliği 'zararsız bir kist' sanan 38 yaşındaki kadının hayatı, hastanede yapılan tetkiklerle değişti. Arkadaşları arasında şaka konusu olan şişliğin kafatasını delerek beynine kadar ulaştığı ortaya çıkarken, gerçeğin ardında ölümcül bir hastalık olduğu belirlendi.

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Medway kentinde yaşayan 38 yaşındaki Katrina Fox’un Eylül 2021’de alnında bezelye büyüklüğünde bir şişlik belirdi. Başlangıçta arkadaşları arasında şaka konusu olan bu yumru zamanla büyümeye devam edince Fox aile hekimine başvurdu.

ACI GERÇEK HASTANEDE ÇIKTI

Doktorun zararsız bir kist olduğunu söylemesine rağmen söz konusu şişlikten kurtulmak isteyen kadın, yeniden hastaneye gittiğinde acı gerçekle yüzleşti. Şubat 2022’de gerçekleştirilen kemik iliği biyopsisi ve ileri tetkikler sonucunda, genç kadına tedavisi mümkün olmayan bir kan kanseri türü olan miyelom teşhisi konuldu.

Doktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı
Başlık ResmiDoktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı

KAFATASINDA BOŞLUK AÇMIŞ

Yapılan detaylı incelemelerde alnındaki tümörün kafatasında yaklaşık üç santimetrelik bir boşluk açtığı ve beynin göründüğü tespit edildi. Yaşadığı süreci anlatan Fox, “Şaka yaptığım bir tümörün bu kadar ölümcül bir şey olabileceğine inanamadım” dedi.

Doktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı
Başlık ResmiDoktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı

Daha önce yaşadığı aşırı yorgunluk ve şiddetli kaburga ağrılarını yoğun iş temposuna bağladığını belirten kadın, belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Teşhisin ardından yoğun bir tedavi sürecine giren Fox, uzun süre kemoterapi tedavisi aldı ve kök hücre nakli geçirdi.

Doktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı
Başlık ResmiDoktorların ‘zararsız’ dediği şişlik hayatını kararttı! Kafatasını delip beynine ulaştı

KAFATASINDAKİ AÇIKLIK BÖYLE KAPATILDI

Kafatasındaki üç santimetrelik açıklık ise ameliyatla titanyum ağ implantları yerleştirilerek kapatıldı. Şimdi hastalığı kontrol altında tutmak için her gün düzenli ilaç tedavisi gören Katrina Fox, yaşadığı zorlu deneyimin ardından başkalarının da erken teşhis imkanına ulaşabilmesi için kanser farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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