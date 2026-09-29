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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olacak

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Bakan Bayraktar: Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olacak
Başlık ResmiBakan Bayraktar: Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın küresel anlamda büyük bir enerji krizi yaşadığını belirterek, “Böyle bir dönemde kendi enerjine sahip olmak, çok kıymetli bir hale geldi. Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak. Bizim nihai hedefimiz şudur; Türkiye, petrol ve doğal gazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak.” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos’ta Adem Metan’ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Ekim ayı sonunda Karadeniz’deki görevine uğurlanacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun içerisinde 21 ayrı tesis bulunduğunu anlatan Bakan Bayraktar, “Bunların 11'ini tamamen yeni yaptık, 10 tanesini yeniledik. 11'in 4’ü yurt dışından geldi, 7 tanesi Türkiye'de yapıldı. Yani yüzde 70'i Türkiye'de yapıldı. Türkiye’deki sanayimiz bunu yaptı.” dedi.

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7 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Platformda şu anda 7 bin kişinin çalıştığını ifade eden Bakan Bayraktar, yaklaşık 30 kilometre borulama, yaklaşık 642 kilometre kablolama yapıldığını da belirtti. Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun 20 yıl boyunca aynı noktada üretime devam edeceğini söyledi.

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Enerji alanındaki insan kaynağının yerlileştiğine de dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Eskiden buralarda yabancı kaptanlar veya sondaj personelleri olurdu. Orası da yüzde 70'lerin üzerine çıkan bir rakama geldi. Türkiye'nin bu alanda çalışan önemli bir insan kaynağı yurt dışına gitmişti. Çoğunluğu dışarıda çalışıyordu. Dışarıda çalışanlar, ‘Türkiye'de bu kadar büyük bir operasyon var’ dediler. Dolayısıyla dışarıdan tersine beyin göçünü de gerçekleştirmiş olduk.” diye konuştu.

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"YENİ PLATFORM 2027 SONUNDA TÜRKİYE’YE GELECEK"

Üretimin üçüncü fazında yeni bir yüzer üretim platformunu daha devreye alacaklarına işaret eden Bakan Bayraktar, “Onunla beraber üçüncü fazı tamamlayacağız ve üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Onun ismi şu anda belli değil. İmalatı şu anda devam ediyor. Hedefimiz, onu 2027 sonu gibi yurt dışından Türkiye'ye getirmek ve 2028'de de üretimde onu devreye almak.” açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BİR GÜVENLİ LİMAN"

Dünyanın küresel anlamda büyük bir enerji krizi yaşadığını söyleyen Bakan Bayraktar, “Etrafımızın ateş çemberi olduğu dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir güvenli liman. Bu ateş çemberinden ülkemizi korumaya gayret ediyoruz. Özellikle enerjiyle alakalı yaşanan sıkıntılara rağmen biz ülkemizde arz güvenliği noktasında bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gazımız, elektriğimiz, petrolümüz, akaryakıtımız; her şeyimiz var ama çok zorlu bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor ve her geçen gün kriz adeta daha da derinleşiyor.” diye konuştu.

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"KENDİ ENERJİNE SAHİP OLMAK ÇOK KIYMETLİ HALE GELDİ"

Hürmüz Boğazı krizinin peşine Babülmendep Boğazı'nın eklendiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “İş her geçen gün zorlu bir hale geliyor. Böyle bir dönemde kendi enerjine sahip olmak, çok kıymetli bir hale geldi. Biz bunu hep şöyle ifade ediyoruz; Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitirme hikayesi. İşte bu gördüğünüz eser, bu yoğun gayret, bu yolda atılan adımlardan bir tanesi.” ifadelerini kullandı.

"HEDEF GÜNDE 1 MİLYON VARİL"

Bakan Bayraktar, “Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak. Bu rakam bugün Türkiye içi ve dışında 350 bin varillerde. Bu rakamı, 2028'de 550-600 bin varillere ve ondan sonra da günde 1 milyon varil hedefine götüreceğiz. Bizim nihai hedefimiz şudur; Türkiye, petrol ve doğal gazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak.” açıklamasını yaptı.

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"DOĞAL GAZDA DESTEK ARTMIŞ DURUMDA"

Küresel düzeyde artan enerji maliyetleriyle birlikte enerji faturalarındaki desteğin de arttığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Türkiye farklı kaynaklardan farklı fiyatlarla doğal gazını tedarik ediyor ama biz bunu minimum düzeyde vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Mesela, şu yaşanan fiyat artışlarını hiç yansıtmadık. Yüzde 50’ler mertebesinde olan doğal gazdaki destek, bu artan maliyetlerle beraber aslında şu anda biraz daha artmış durumda.” dedi.

"EŞEL MOBİL İLE 250 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ"

28 Şubat'ta İran’da başlayan hadiselerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Eşel Mobil Sistemi ile vatandaşa akaryakıttaki artışı yansıtmamak için vergiden vazgeçildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Maddi karşılığı ne kadar biliyor musunuz? 250 milyar TL. Devletimizin bütün imkân ve kabiliyetleriyle vatandaşımıza bu maliyetleri en az şekilde nasıl yansıtırız, bunun peşindeyiz.” dedi.

YENİ ENERJİ MİMARİSİ

Şu anda yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalıştıklarını da anlatan Bakan Bayraktar, “COP31'den önce, Ekim sonu veya Kasım başı gibi bu yeni enerji mimarimizi açıklayacağız. Orada Türkiye'nin 2040 hedeflerini; elektrikten doğal gaza, doğal gazdan petrole ve yenilenebilir enerjiye bütün alanları kapsayacak şekilde kapsamlı bir programda çalışıyoruz.” dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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