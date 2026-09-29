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MEB Açık Lise sınav giriş belgeleri için tarih verdi! AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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MEB Açık Lise sınav giriş belgeleri için tarih verdi! AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiMEB Açık Lise sınav giriş belgeleri için tarih verdi! AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk dönem sınavlarına kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren duyuruya kilitlendi. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav tarihlerinin duyurulmasıyla birlikte sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri bir kez daha merak konusu oldu. Yayımlanan sınav kılavuzunda AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de duyurulmuştu. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB Açık Lise sınav giriş belgeleri için tarih verdi! AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiMEB Açık Lise sınav giriş belgeleri için tarih verdi! AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavı giriş belgelerinin 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden erişime açılacağını duyurdu.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ GİRE GİREBİLECEKLER

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile girecekler. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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