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3. Sayfa

Para için kan döktüler! Ağabey can çekişiyor, kardeşi gözaltında

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Sakarya'da alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada bir şahıs, ağabeyini silahla yaraladı. Yaralının durumu ciddiyetini korurken zanlı ise kaçtığı yerde yakalandı.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak girişinde meydana gelen olayda, E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ AĞIR YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., yanında bulunan tabancayla ağabeyi G.Ç.'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun kasık bölgesine isabet etmesi neticesinde G.Ç. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Para için kan döktüler! Ağabey can çekişiyor, kardeşi gözaltında
Başlık ResmiPara için kan döktüler! Ağabey can çekişiyor, kardeşi gözaltında

KISKIVRAK YAKALANDI

Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparak delil topladı. Kaçan şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi yakaladı.

Para için kan döktüler! Ağabey can çekişiyor, kardeşi gözaltında
Başlık ResmiPara için kan döktüler! Ağabey can çekişiyor, kardeşi gözaltında

Hastanede tedavisi süren G.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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