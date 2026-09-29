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3. Sayfa

Gaziantep'te feci olay: Silindir makinesine sıkışan genç işçi can verdi

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Gaziantep'te çalıştığı fabrikada silindir makinesine sıkışan 25 yaşındaki işçi, hastanede hayatını kaybetti. Olayda ihmali olan 2 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Şerif Özkaya, kolunu ve vücudunu silindir makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden diğer işçiler, genç işçiyi kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralı işçi ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Durumu kritik olan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda ihmali olduğu değerlendirilen sorumlu 2 şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şehitkamil
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