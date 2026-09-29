Sel felaketini fırsata çevirdiler! Araçlarla ilgili akılalmaz 'sigorta' şüphesi

New Jersey'de şiddetli fırtınanın ardından yaşanan selin vurduğu bölgede, bazı araçların su baskınından önce bölgeye getirildiği belirlendi. Yetkililer, araçların sigorta ödemesi almak amacıyla bilerek bırakılıp bırakılmadığını araştırıyor.

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ABD'nin New Jersey eyaletinde sel felaketinin ardından ortaya çıkan araç hareketliliği, sigorta dolandırıcılığı şüphesini gündeme getirdi. Yetkililer, bazı araçların selden kısa süre önce su baskını yaşanması beklenen bölgelere getirildiğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafta sonu şiddetli fırtınanın etkisiyle su baskını yaşanan Edgewater semtinde inceleme yapan eyalet yetkilileri, selden önce bölgede bulunmayan bazı araçların daha sonra buraya bırakıldığını tespit etti.

ARALARINDA LÜKS TAŞITLAR DA VAR

Hudson Nehri kıyısındaki bölgede selden bir gün öncesine kıyasla daha fazla araç bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin de şüpheli araç hareketliliğini ortaya koyduğunu belirtti. Görüntülerde bölgeye sonradan getirildiği değerlendirilen araçların arasında lüks taşıtların da bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu araçların sel sırasında zarar görmesi sağlanarak sigortadan ödeme alınmaya çalışılıp çalışılmadığının araştırıldığını açıkladı.

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PRİMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU EYALETLER ARASINDA

ABD basınında yer alan haberlerde de New York ve New Jersey'deki sel felaketinin bazı kişiler tarafından sigorta dolandırıcılığı amacıyla kullanılmaya çalışıldığı iddialarına yer verildi. İddiaya göre bazı araç sahipleri, araçlarını su basan bölgelere götürerek daha sonra sigorta şirketlerinden ödeme talep etmeyi hedefliyor.

Öte yandan New Jersey, ABD'de araç sigortası primlerinin en yüksek olduğu eyaletler arasında gösteriliyor. Eyalette sigorta maliyetlerinin artmasında hırsızlık, yükselen araç onarım giderleri ve sigorta dolandırıcılığının etkili olduğu belirtiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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