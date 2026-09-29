Sel suları arasında çaresiz bekleyiş! Ekiplerin zorlu hava şartlarındaki kurtarma operasyonu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen su taşkınlarında mahsur kalan vatandaşlar, kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Esence ve Eşkel bölgelerinde sular altında kalan sokaklarda mahsur kalan iki kişinin yanı sıra, Yalıçiftlik Mahallesi'nde çaresizce bekleyen iki vatandaşın da yardımına AFAD, MAK, jandarma ve belediye ekipleri koştu. Zorlu hava koşullarına ve tehlikeli su seviyelerine rağmen başarıyla gerçekleştirilen tahliye çalışmaları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, bölgedeki olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halindeki bekleyişi sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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