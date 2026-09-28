Bursa'da Montella ve TFF'ye istifa çağrısı!
A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi'nde konuk ettiği İtalya karşısında geriye düşmesinin ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci haftasında Türkiye'nin İtalya'nın konuk ettiği karşılaşmada yenilen gollerin ardından istifa sesleri yükseldi.
MONTELLA VE TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ay yıldızlı taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın ilk 22 dakikada yenilen iki golle geriye düşmesinin ardından protestoya başladı.
Tribünler yenilen ikinci gol sonrası "Montella istifa" ve "TFF istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Türkiye, İtalya karşısında 3 puan için sahada
FARK ÜÇ OLDU, TEPKİLER YÜKSELDİ
Milliler, art arda gelen şok gollerle İtalya karşısında 3-0 geriye düşerken tribünlerin tepkisi daha da arttı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu hedef alan tribünler, "Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene. İbrahim dışarı!" şeklinde tempo tuttu.
ARDA GÜLER, MONTELLA'NIN YANINA GİTTİ
İtalya'nın ikinci golünün ardından Arda Güler, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yanına giderek hocasıyla hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.