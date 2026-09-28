Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Bursa'da Montella ve TFF'ye istifa çağrısı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bursa'da Montella ve TFF'ye istifa çağrısı!
Başlık ResmiBursada Montella ve TFFye istifa çağrısı!

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi'nde konuk ettiği İtalya karşısında geriye düşmesinin ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

Kaydet
|

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci haftasında Türkiye'nin İtalya'nın konuk ettiği karşılaşmada yenilen gollerin ardından istifa sesleri yükseldi.

MONTELLA VE TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ay yıldızlı taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın ilk 22 dakikada yenilen iki golle geriye düşmesinin ardından protestoya başladı.

Tribünler yenilen ikinci gol sonrası "Montella istifa" ve "TFF istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye, İtalya karşısında 3 puan için sahada
SPOR

Türkiye, İtalya karşısında 3 puan için sahada

FARK ÜÇ OLDU, TEPKİLER YÜKSELDİ

Milliler, art arda gelen şok gollerle İtalya karşısında 3-0 geriye düşerken tribünlerin tepkisi daha da arttı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu hedef alan tribünler, "Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene. İbrahim dışarı!" şeklinde tempo tuttu.

ARDA GÜLER, MONTELLA'NIN YANINA GİTTİ

İtalya'nın ikinci golünün ardından Arda Güler, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yanına giderek hocasıyla hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
37 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU
37 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
MAÇTA ŞOK GOLLER
MAÇTA ŞOK GOLLER
Türkiye, İtalya karşısında 3 puan için sahada
"KÖŞEYE SIKIŞIYORUZ"
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi
"HERKES 'NEDEN?' DİYE SORUYOR"
Ömer Rıza'dan Salah ve Trossard sözleri
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
Yaptırımları hafifletmek için tek bir talebi var
HATASINI KABUL ETTİ!
HATASINI KABUL ETTİ!
Yapay zeka ajanı 48 bin dosyayı sildi
"ASLA TEKRARLANMAYACAK"
Hamaney'den ABD ve İsrail'e meydan okuma
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
"Türkiye kuşkusuz bölgenin güçlü ülkesi"
YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ
YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ
İstanbul Havalimanı'nda şoke eden haciz
BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI!
BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI!
İstanbul ve çok sayıda kent için kritik uyarı
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
1,5 milyon TL altında 7 seçenek kaldı
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
Covid aşısıyla dünyaya damga vurmuştu
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
Bruno Fernandes'e "Galatasaray'a gel" çağrısı
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
Güney Kore, Türkiye'nin kapısını çaldı!
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bolu Belediyesi'nde 24 milyonluk 'mantar çadırı' skandalı: 9 gözaltı
Bolu Belediyesi'nde 24 milyonluk 'mantar çadırı' skandalı: 9 gözaltı
Kaydet
Fon soruşturmasında 37 kişi hakkında suç duyurusu
Fon soruşturmasında 37 kişi hakkında suç duyurusu
Kaydet
Yapay zeka ajanı 48 bin dosyayı sildi: 100 saniye sonra hatasını kabul etti
Yapay zeka ajanı 48 bin dosyayı sildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.