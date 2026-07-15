Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Mason Grenwood'un transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un Marsilya'dan ayrılık süreciyle ilgili açıklama geldi. Fransız kulübünün sportif direktörü Gregory Lorenzi, 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun transferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe, 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

"80-100 MİLYON EURO BEKLİYORDUK"

Greenwood için yüksek bonservis beklentileri olduğunu belirten Lorenzi, "80-100 milyon euro seviyelerinde rakamlar konuşulurken Greenwood için çok fazla fırsat olacağını düşünüyorduk. Ancak ne yazık ki kulüpler kapımızı çalmadı" dedi.

Fransız futbolcu, "Fenerbahçe'de kulüp tarihinin en pahalı transferi" olarak kayıtlara geçti.

"GRENWOOD DA BİR AN ÖNCE AYRILMAK İSTİYORDU"

İngiliz futbolcunun da takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Lorenzi, "Bu sadece Marsilya'nın isteği değildi. Oyuncu da kulüpten bir an önce ayrılmak istiyordu. Ayrılmak isteyen ve oluşturmak istediğimiz zihniyete uymayan bir oyuncuyu takımda tutmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Mason artık Olympique Marsilya'nın oyuncusu değil. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz. Biz artık geleceğe ve takıma katılacak yeni oyunculara odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

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