Almanya'da hazırlanan yeni yasa taslağına göre, iç istihbarata evlere gizlice girme, kişisel verileri tahrif etme ve 16 yaşındaki çocukları muhbir olarak kullanma yetkisi veriyor.

Almanya'da iç istihbaratın yetkilerini önemli ölçüde genişletecek yasa taslağı ortaya çıktı.

Yeni plana göre Alman iç istihbaratı vatandaşların evlerine gizlice girme, bilgisayarlarına sızma ve kişisel verilerini tamamen değiştirip sahte bilgi yayma yetkileriyle donatılacak. Üstelik hedef alınan vatandaşlar, devletin kendilerini izlediğini hiçbir zaman öğrenemeyecek.

İstihbaratın yapısı komple değişiyor! 16 yaşındaki çocuklar muhbir yapılacak

İSTİHBARAT YAPISI KOMPLE DEĞİŞİYOR

Alman Junge Freiheit gazetesinin ele geçirdiği taslağa göre Alman Junge Freiheit gazetesinin ele geçirdiği taslağa göre, iç istihbarat dairesi (BfV) sadece bilgi toplayan bir kurum olmaktan çıkarılıp, doğrudan operasyonel ve müdahaleci bir güce dönüştürülecek.

VERİ TAHRİFATI DÖNEMİ

Planlanan yeni yetkiler kapsamında istihbarat servisleri şu adımları atabilecek:

Şüphelilerin konutlarına gizlice girerek fiziki arama yapabilecek ve cihaz yerleştirebilecek.

İstihbaratın yapısı komple değişiyor! 16 yaşındaki çocuklar muhbir yapılacak

Vatandaşların bilgisayar, sunucu ve telefonlarına sızarak veri akışını kesebilecek, yönünü değiştirebilecek veya verileri tamamen silebilecek.

Sistemlerdeki mevcut bilgileri tahrif edip sahte bilgileri yayarak operasyonel manipülasyonlar gerçekleştirebilecek.

Telekomünikasyon şirketleri ve dijital hizmet sağlayıcıları da bu operasyonlarda istihbarat dairesine her türlü teknik altyapıyı ve yardımı sağlamaya zorunlu tutulacak.

İstihbaratın yapısı komple değişiyor! 16 yaşındaki çocuklar muhbir yapılacak

"BİLGİLENDİRME OLMAYACAK"

Taslaktaki en tehlikeli maddelerden biri ise "bildirim yükümlülüğü" istisnaları oldu. Normal şartlarda yargı denetimi gerektiren bu tür ağır hak ihlallerinde, tasarı yasalaşırsa istihbarat, izlediği kişilere operasyon bittikten sonra bile haber vermek zorunda olmayacak. Dolayısıyla mağdurların devlete karşı hukuki bir hak araması da tamamen imkansız hale getirilecek.

16 YAŞINDAKİ GENÇLER "MUHBİR" YAPILACAK

Yasa tasarısındaki bir diğer skandal madde ise çocuk yaştaki bireylerin ajanlaştırılmasına ön ayak oluyor. İstisnai durumlarda, iç istihbarat servisinin 16 yaşından büyük gençleri resmi "muhbir" ve güvenilir bilgi kaynağı olarak kullanmasına izin verilecek. Reşit olmayan çocukların devlet eliyle gizli operasyonlarda casus olarak kullanılmasının önünü açan madde, şimdiden ülkede büyük bir etik tartışmanın fitilini ateşledi. Taslağın yasalaşması için Kabine'nin onayının ardından Federal Meclis'te oylanması gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası