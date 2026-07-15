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Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 1.98 promil alkollü sürücü, önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da aynı istikamette seyreden bir taksiye çarptı. O anların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsüne 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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