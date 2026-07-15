Galatasaray'da Renato Nhaga'nın takımdaki geleceği için teknik direktör Okan Buruk'un vereceği kararı bekleniyor. Genç futbolcunun, Portekiz ve Hollanda liginden birçok talibi olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geçtiğimiz sezonun devre arasında Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Renato Nhaga, Galatasaray'da 5 maçta forma giydi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gine-Bissau doğumlu orta saha oyuncusuna, Portekiz ve Hollanda liginden takımlar ilgi gösteriyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, 19 yaşındaki futbolcunun kamp performansını görmek istediği ve kararını kamp sonrası netleştireceği öğrenildi.

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