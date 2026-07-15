Türkiye Gazetesi
Renato Nhaga'ya 2 ülkeden talipler var: Okan Buruk'un kararı bekleniyor
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın takımdaki geleceği için teknik direktör Okan Buruk'un vereceği kararı bekleniyor. Genç futbolcunun, Portekiz ve Hollanda liginden birçok talibi olduğu iddia edildi.
Özetle DinleRenato Nhaga'ya 2 ülkeden talipler var: Okan Buruk...
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Spor az önce
Galatasaray'ın Casa Pia'dan transfer ettiği Renato Nhaga'ya, Portekiz ve Hollanda liginden takımlar ilgi gösteriyor.
- Nhaga, 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılmıştı. Portekiz ve Hollandaekipleri Gine-Bissau doğumlu orta saha oyuncusuna ilgi gösteriyor.
- Teknik direktör Okan Buruk, 19 yaşındaki futbolcunun kamp performansını görmek istiyor. Karar, kamp sonrası netleşecek.
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Galatasaray'ın 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geçtiğimiz sezonun devre arasında Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gine-Bissau doğumlu orta saha oyuncusuna, Portekiz ve Hollanda liginden takımlar ilgi gösteriyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, 19 yaşındaki futbolcunun kamp performansını görmek istediği ve kararını kamp sonrası netleştireceği öğrenildi.
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