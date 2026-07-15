Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ifadesi ortaya çıktı. Güner mal varlığı için “Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştir” savunmasını yaparken, ihale ve alım işlemleri ile ilgisi olmadığını öne sürdü. Güner, ele geçirilen 100 bin lira nakit para ile gram altınların eşinin "gün altınları" ve kendilerine ait şahsi birikimler olduğunu beyan etti.

Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Güner, görev yaptığı süre boyunca görev sorumluluğu itibariyle ihale ve alım işlemlerini kendisinin belirlemediğini, ihalelerin hazırlanışı ve yapılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Kimseden talimat almadığını, kimseye de talimat vermediğini savunan Güner, temizlik işleri hizmet alımına yönelik pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleler ve bu ihalelere davet edilen şirketlerle iletişimi olmadığını söyledi.

Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Günerin ifadesi çıktı! Mal varlığına Eşimin gün altını savunması

"EŞİMİN GÜN ALTINLARI"

Güner, ele geçirilen 100 bin lira nakit para ile gram altınların eşinin "gün altınları" ve kendilerine ait şahsi birikimler olduğunu beyan etti.

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“KRİPTO HESABIM YOK”

Güner, üzerine kayıtlı mal varlığı ve geçimini nasıl sağladığı sorusuna şöyle cevap verdi:

Geçimimi Belediye Başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır. Yukarıda ikamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin dörtte üç hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa ve adıma kayıtlı araç, annem tarafından kullanılmaktadır. Bu menkul, gayrimenkullerin ve taşınır malların tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önceki mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştir. Çeşitli bankalarda kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi huzur hakkı için Garanti Bankası'ndan hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur.

Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Günerin ifadesi çıktı! Mal varlığına Eşimin gün altını savunması

İHALE YETKİLİSİ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Güner, ihale yetkilisi Ali Yalçın'ın görevden alınarak yerine Bora Özel'in getirilmesi yönündeki soruları da cevapladı. Güner, personel yer değişikliklerinin müdürlüklerin iç işleyişi olduğunu, memur kadrosundakilerle ilgili son imzanın yasa gereği kendisine geldiğini ve bunun özel bir sebebi olmadığını söyledi.

Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Günerin ifadesi çıktı! Mal varlığına Eşimin gün altını savunması

“FERİT ONUŞ'U TANIMIYORUM”

Güner, 2022 yılına ait HTS kayıtlarında şüphelilerden Ferit Onuş ile aynı baz istasyonundan sinyal alındığının tespit edilmesine ilişkin, söz konusu tarihte belediye başkanı olmadığını, adaylığının dahi bulunmadığını ve Ferit Onuş'u tanımadığını belirtti.

Şikayetçi firmanın kazandığı ihalenin rekabet sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edilmesine değinen Güner, kırım oranının çok düşük olduğunu, Kamu İhale Kurumu'nun da aynı ihaleyi iptal ettiğini ve bu kararların Danıştay tarafından kesin olarak hukuka uygun bulunduğunu belirtti.

“AYLIK 4-5 MİLYON LİRA KAMU YARARI SAĞLANDI”

Güner ayrıca, iptal edilen ihaleden sonra yapılan geçici ve açık ihalelerin çok daha düşük bedellerle sonuçlandığını, böylece kamu zararı oluşmadığı gibi aksine aylık 4-5 milyon lira kamu yararı sağlandığını vurguladı.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ, YAZIŞMALAR

Güner, sosyal medya üzerinden Özel Kalem Müdürlüğü ve ruhsat işlemlerine ilişkin paylaşılan yazışma ekran görüntülerine dair ise bunların üçüncü kişiler arasında geçen yazışmalar olduğunu, kendisiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

“HERHANGİ BİR DAYANAKTAN YOKSUN”

Güner, dosya kapsamına alınan gizli tanık beyanına ilişkin ise şunları söyledi:

Emre Doğan isimli şahıs partiden arkadaşımdır. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırız. Çankaya Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisiyle samimiyetim bu şekildedir. Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve soyut niteliktedir. Emre Doğan'ın bahsedildiği üzere belediyemizde bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır.

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