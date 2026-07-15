Ankara'da, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen, "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheliden 24'i, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

GÜNER VE 23 KİŞİ TUTUKLANDI

Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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