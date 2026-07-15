Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olcay Baykal’ın, merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi. Peki, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal kimdir, neden öldü?

Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah hayatını yitirdi. Emeklilik dönemini Antalya'da geçiren Baykal, uzun yıllar kamuoyunun ilgisinden uzak kalmayı tercih etmişti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Baykal, tedavi altındaydı.

OLCAY BAYKAL KİMDİR?

Öğretmenlik yapan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi. Baykal'ın anlatımına göre evlilik kararı, üniversitede asistan olarak görev yaptığı yıllarda alındı ve gerekli işlemler belediyede tamamlanarak nikâh kıyıldı.

Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi. Üç yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.

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