FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Peki, 15 Temmuz köprüsü açıldı mı, saat kaçta açılacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çift yönlü geçişlere kapatıldı.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak.



15 Temmuz köprüsü açıldı mı, saat kaçta açılacak?

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, koşu programı kapsamında söz konusu yollar saat 03.00’ten 15.00’e kadar trafiğe kapalı olacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.

KAPALI OLAN DİĞER YERLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatıldı.

Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapatıldı.

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