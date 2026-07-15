Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında, bir Türk şirketine ait olan ve mürettebatı arasında Azerbaycan vatandaşlarının bulunduğu "Atlas Bey" adlı sivil ticaret gemisi insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Saldırı sonrası karaya çıkarılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kayıp olan Azerbaycan vatandaşı gemi kaptanını arama çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Odessa kenti açıklarında seyreden, Türk şirketine ait "Atlas Bey" adlı sivil ticaret gemisine bir İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırının ardından gemide büyük panik yaşanırken, bölgeye hızla kurtarma ekipleri sevk edildi.

MÜRETTEBAT KARAYA ÇIKARILDI

Saldırıya uğrayan Atlas Bey gemisinde görev yapan personelden 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu açıklandı. Yetkililer, gemi kaptanı dışındaki tüm mürettebatın başarılı bir tahliye operasyonuyla Odessa'da güvenli bir şekilde karaya çıkarıldığınu duyurdu.

Ukrayna açıklarında Türk gemisine İHA saldırısı: Azerbaycanlı kaptan aranıyor

Tahliye edilen personelin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve güvenli bir bölgede gözetim altında tutuldukları bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna açıklarında Türk gemisine İHA saldırısı: Azerbaycanlı kaptan aranıyor

KAYIP KAPTAN İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Saldırının ardından kendisinden haber alınamayan Azerbaycan vatandaşı gemi kaptanının bulunması için Ukraynalı ve Azerbaycanlı yetkililer harekete geçti. Kayıp kaptanı arama ve kurtarma çalışmaları denizden ve havadan aralıksız şekilde devam ediyor.

Ukrayna açıklarında Türk gemisine İHA saldırısı: Azerbaycanlı kaptan aranıyor

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