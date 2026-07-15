Kocaeli'de eşi psikolojik rahatsızlık yaşayan yaşı adamı “Eşinin üstünde büyü var”, "Cinler kan istiyor", "Yurt dışından alkolsüz safran getirtilecek" yalanlarıyla kandıran 2 şüpheli hakkında karar çıktı. Mahkeme 2 şüpheliye toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli İzmit’te iddiaya göre, eşi psikolojik rahatsızlık yaşayan H.D. (63), arkadaşının aracılığıyla Y.C. (45) ile tanıştı. Y.C., H.D.'ye eşinin üzerinde çok ağır bir büyü bulunduğunu, çocuklarının da bundan etkilendiğini iddia etti.

Durumun düzeltilmesi için çok sayıda adak kesilmesi gerektiğini söyleyen Y.C., cinlerin kan talep ettiğini anlattı.

130 BİN LİRA ALDI

Ayrıca muska yazımı için safran bitkisine ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye'deki safranların alkollü olduğunu iddia eden Y.C. H.D.'den toplam 130 bin lira aldı. Şüphelen H.D. şikayetçi oldu, Y.C. ve H.Ş. gözaltına alındı.

‘Cinler kan istiyor’ deyip 130 bin lira dolandırmıştı! Büyü yalanına 9 yıl 10 ay hapis cezası

“KARŞILIĞINDA 500-1000 TL PARA ALDI”

Şüpheli Y.C., kendisini şöyle savundu:

H.D. iş yerime geldi. Boynumdaki muskayı görünce nereden elde ettiğimi sordu. Sakarya'da H.Ş. tarafından muskanın yazıldığını söyledim. Numarasını isteyince verdim. H.Ş., H.D.'ye birkaç tane muska yazdı ve karşılığında 500-1000 TL para aldı. Suçlamaları kabul etmiyorum.

“BU KADAR PARA ALMADIM”

H.Ş. ise ifadesinde, "Daha önce medyumluk yapıyordum ancak bıraktım. O zamanlar bazı kişilere muska yazıyordum. Y.C.'ye de yazdım. Yazdığım muskaların mürekkebi safrandan olduğu için cüzi miktarda para alıyordum. H.D.'den dediği gibi bu kadar para almadım" dedi.

‘Cinler kan istiyor’ deyip 130 bin lira dolandırmıştı! Büyü yalanına 9 yıl 10 ay hapis cezası

Hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Y.C. ve H.Ş. hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘Cinler kan istiyor’ deyip 130 bin lira dolandırmıştı! Büyü yalanına 9 yıl 10 ay hapis cezası

TOPLAM 9 YIL 10 AY HAPİS

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık H.Ş.'yi "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl, "677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan ise 4 ay olmak üzere toplam 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Y.C.'ye ise aynı suçlardan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme Sanık Suç Ceza Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi H.Ş. Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık 5 yıl Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi H.Ş. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet 4 ay Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi Y.C. Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık ve 677 sayılı kanuna muhalefet 4 yıl 6 ay

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