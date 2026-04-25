Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçiren mahalle muhtarı Ahmet Diler, kullandığı minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Diler’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü’ye bağlı Darıçayalanı Mahallesi Muhtarı Ahmet Diler, sabah saatlerinde mahalleden ilçe merkezine gitmek üzere minibüsüyle yola çıktı. Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Diler, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kalp krizi direksiyon başında yakaladı: Muhtar Ahmet Diler kaza yaparak can verdi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Diler, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Diler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

