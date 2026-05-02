TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinin sezon final tarihi ve yeni sezon planlaması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin yayın akışı yakından takip edilirken "Gönül Dağı final mi yapıyor, 7. sezon olacak mı" soruları araştırılıyor.

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gönül Dağı için açıklanan güncel yayın planına göre dizi, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı 220. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finali bölümüyle birlikte hikayenin bazı kritik noktaları kapanırken yeni sezon için de zemin hazırlanıyor.

Ayrıca dizinin 215. bölümünde ASELSAN özel bölümü ekrana geldi. Bu bölümde Gedelli’den çıkan karakterlerin ASELSAN ve TUSAŞ ziyaretleri, KAAN gibi yerli savunma projeleriyle buluşması ekrana taşındı.

GÖNÜL DAĞI 7. SEZON OLACAK MI?

Gönül Dağı dizisinin 7. sezonunun yapılması bekleniyor. Reyting başarısını sürdüren yapımın, 6 Haziran Cumartesi günü sezon finali yapacağı ve 7. sezonuyla geri dönecek.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevilen dizinin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekildiği biliniyor. Dizideki "Gedelli" köyü gerçek bir yer olmasa da sahnelerin çoğu Sivrihisar ve çevresindeki alanlarda çekiliyor.

