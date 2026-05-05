Romanya siyasetinde beklenen deprem gerçekleşti. Merkez sol PSD ve aşırı sağcı AUR'un iş birliğiyle meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplam 281 milletvekilinin "evet" oyuyla Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet resmen düşürüldü.

Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından hazırlanan gensoru önergesi meclis genel kurulunda oylandı.

Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi hedefiyle yapılan oylamaya 402 milletvekili katıldı. Sandıktan çıkan 281 "evet" oyu ile hükümetin yetkileri sona erdi. Meclisteki en büyük güç olan PSD'nin yanı sıra AUR ve PACE-Öncelik Romanya gruplarının da desteğiyle Bolojan hükümeti için yolun sonu göründü.

EKONOMİK KRİZ VE BOLOJAN PLANI TARTIŞMASI

Gensoru önergesi, "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan Bolojan Planı durdurulsun" başlığıyla kayıtlara geçti. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, oylama sonuçlarının netleşmeye başladığı anlarda Başbakan Ilie Bolojan'ın meclis salonunu terk ettiği görüldü. Haziran 2025'te parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlayan hükümet, hazırladığı ekonomik paketler ve satış planları nedeniyle muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Hükümetin düşmesine giden yol, PSD'nin 20 Nisan tarihinde Başbakan Bolojan'a verdiği siyasi desteği geri çekmesiyle başladı. Bu kararın hemen ardından, 23 Nisan'da kabinede görev yapan 7 PSD'li bakan topluca istifasını sunmuştu. İktidar ortağının bu hamlesiyle sarsılan hükümete karşı aşırı sağcı AUR da harekete geçerek PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını duyurmuştu. Meclis aritmetiğinin değişmesiyle birlikte Bolojan'ın azınlıkta kalması kaçınılmaz oldu.

CUMHURBAŞKANI DAN: BATI YÖNELİMİ KORUNACAK

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, oylama öncesinde yaptığı kritik açıklamada ülkenin geleceğine dair mesajlar verdi. Dan, meclisten çıkacak sonuç ne olursa olsun Romanya'nın uluslararası konumuna vurgu yaparak, ülkesinin "Batı yönelimini" her şartta koruyacağını ifade etti. Hükümetin düşmesinin ardından ülkede yeni bir koalisyon arayışı veya erken seçim ihtimalleri konuşulmaya başlandı.

