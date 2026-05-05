Türkiye’de murabaha, katılım bankalarının en yaygın kullandığı finansman yöntemlerinden biridir. Bireysel ihtiyaç ve taşıt finansmanı gibi alanlarda sıkça tercih edilen bu yöntem, son yıllarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. İlk kez murabaha kullanacak olan vatandaşlar ise sistemin detaylarını merak ediyor. Peki, murabaha sisteminde risk var mı, dezavantajları nelerdir?

Faizsiz bankaların en çok talep edilen fon kullandırma yöntemi olan murabaha yöntemi genel olarak faizsiz bankanın müşterisinin talep ettiği varlığı peşin olarak satın alarak müşterisine taksitli olarak satma işlemidir. Murabaha yöntemi mevcut 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda kendisine kurumsal ve bireysel finansman desteği adlandırmaları ile yer bulmuştur. Murabaha işlemine İslam'a uygun olmak şartıyla mal-hizmet, menkul-gayrimenkul ve hak konu olabilir.

MURABAHA NE DEMEK?

Murabaha, İslam hukukunda (fıkıhta) vadeli satış anlamına gelen bey’i müeccel kapsamında değerlendirilen bir satış türüdür. Arapça "kar" ve "kazanç" anlamına gelen ribh kökünden türeyen murabaha; artma, kazandırma ve kâr payı eklenerek satış yapılması gibi anlamlar taşır. Günümüzde faizsiz bankacılıkta en yaygın kullanılan finansman yöntemlerinden biri olan murabaha, bankanın müşterisinin talep ettiği bir mal veya hizmeti peşin olarak satın alıp üzerine belirli bir kâr ekleyerek müşteriye vadeli şekilde satması işlemidir.



Murabaha ekonomik birimlerin mal-hizmet, menkul-gayrimenkul, hak vb. varlıklara sahip olmak için, faizsiz bankalardan kısmen veya tamamen finansman desteği almasına imkan sağlayan ve bu desteğin karşılığı da bankaya kar elde ettirilerek ödenen, faizsiz olarak finansman ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ekonomik birimleri faizli kredilere gebe kalmaktan kurtaran bir finansman yöntemi olarak da tanımlanabilir.

MURABAHA DEZAVANTAJLARI

Murabaha, erişilebilirlik, esneklik, şeffaflık ve varlığa dayalı finansman gibi birçok avantaj sunar. Ancak İslami prensiplere göre finansman seçeneği arayan bireyler ve işletmeler için maliyetler ve sınırlı kullanım alanı gibi bazı dezavantajları da olabilir. Bu dezavantajlar, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Murabaha kâr marjını ürünün maliyetine ekleyen bir finansman yöntemidir. Bu özelliği bazı durumlarda faiz bazlı kredilere göre daha yüksek maliyetlere sahip olmasına neden olabilir.

Murabaha eşya, araç, makine veya gayrimenkul gibi fiziksel varlıkların finansmanı için kullanılır. Bu sınırlı kapsam, belirli sektörlerde veya endüstrilerde uygulanabilirliğini kısıtlar. Hizmet sektöründeki işletmeler için murabaha yöntemleri çok daha karmaşık olabilir.

Murabaha işleminde, alıcı istenen varlığı edinmek için tedarikçiye bağımlıdır. Bu bağımlılık, sınırlı seçeneklere ve potansiyel olarak daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Eğer tedarikçi tekel durumunda veya rekabetin az olduğu bir konumda ise alıcı uygun koşulları müzakere etmekte zorluklar yaşayabilir.

Diğer bazı İslami finansman türlerinin aksine, murabaha alıcı ve satıcı arasında risk paylaşımı içermez. Kâr marjı, finanse edilen varlığın performansı veya başarısından bağımsız olarak önceden belirlenir. Bu risk paylaşımının olmaması, daha adil bir risk dağılımı arayanlar için dezavantaj olarak görülebilir.

