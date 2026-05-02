10 kişilik Trabzonspor, puanı 90+3'te kurtardı
Trabzonspor, Süper Lig'de uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Ege temsilcisi Göztepe'yi konuk etti.
TRABZONSPOR PUANI UZATMADA KURTARTI
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Trabzonspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan attı. Bordo mavililer ise 90+3. dakikada Umut Nayir'in golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bordo mavililerde 42. dakikada kırmızı kart gören Mustafa Eskihellaç, takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.
24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.
32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1
34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.