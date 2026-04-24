Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2027 sezonundan itibaren İstanbul'a dönüyor. Türkiye, 2027-2031 arasında 5 yıl boyunca takvimde yer alacak. F1'in İstanbul’a dönüşü, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki yerini güçlendirmesi ve motor sporlarının gelişimine ivme kazandırması açısından önemli bir adım. 8'inci virajıyla ünlü İstanbul Park’ta daha önce 9 defa F1 yarışı düzenlenmişti.

Dünyanın en prestijli sporları organizasyonları arasında yer alan Formula 1, yaklaşık 6 yıl sonra yeniden İstanbul sahnesinde olacak. Yapılan anlaşmaya göre; en son 2021'de dev organizasyonun ev sahibi olan Türkiye, 2027-2031 arasında 5 yıl boyunca takvimde yer alacak.

2025 YILINDA 6,7 MİLYON SEYİRCİ

Küresel ölçekte büyük ilgi gören Formula 1, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde otomotiv teknolojilerinin en üst düzeyde yarıştığı ve uluslararası markaların yer aldığı dev bir endüstri olarak öne çıkıyor. Birçok önemli markanın bulunduğu 11 takım ve 22 pilot, sezon boyunca 24 yarışta mücadele ediyor.

Formula 1'in 78'inci sezonu, Türkiye’nin geri dönüşüne sahne olacak.

2025 sezonunda organizasyon, 180’den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşırken; tribünlerde 6,7 milyon seyirci ağırlandı. Organizasyonun dijital platformlardaki toplam takipçi sayısı 114 milyonu aştı ve 2025 yılında 2,3 milyar etkileşim elde edildi.

Formula 1'de izleyici kitlesinin yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor.

İSTANBUL PARK'TA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI

2003 yılında temeli atılan ve 2005'te ilk defa yarışa ev sahipliği yapan İstanbul Park, 5,338 kilometre uzunluğu ve 14 virajıyla dikkat çekiyor. Saat yönünün tersine koşulan nadir pistlerden biri olan İstanbul Park, özellikle ünlü 8'inci virajı ile pilotlar tarafından en beğenilen pistler arasında gösteriliyor. Yaklaşık 2.166 dönüm alan üzerine kurulu tesis, 125 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri konumunda bulunuyor. 2027’deki yarış öncesinde pistte modernizasyon çalışmaları yapılması ve uluslararası standartlarda bir karting pistinin inşa edilmesi planlanıyor.

Yarışlara ev sahipliği yapacak İstanbul Park, teknik yapısı ve karakteristiği ile Formula 1 dünyasında özel bir yere sahip.

İSTANBUL'DA 9 YARIŞ DÜZENLENDİ

2005'te düzenlenen ilk Türkiye Grand Prix’si, 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihinin en kalabalık uluslararası spor organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin, bugün takvimde yer alan birçok ülkeden önce Formula 1’e ev sahipliği yapmış olması dikkat çekiyor. Yarışların, İstanbul’un uluslararası tanıtımına ve spor turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı Orta Doğu yarışlarının iptal edilmesinin ardından Türkiye’nin, şampiyona için güvenli ve stratejik bir merkez olarak öne çıktığı değerlendiriliyor.

Türkiye, 2005-2011 arasında 7 defa, pandemi döneminde ise 2020 ve 2021 yıllarında olmak üzere toplam 9 defa Formula 1’e ev sahipliği yaptı.

F1, TÜRKİYE'DE 19 MİLON KİŞİYE ULAŞTI

Gençler arasında popülerliği yükselen organizasyonun seyirci portföyünün yüzde 43’ünü 35 yaş altı izleyici kitlesi oluşturuyor. İstanbul Park’ta düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlarda da yüksek katılım dikkat çekiyor. Türkiye’de Formula 1’in yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştığı ve sosyal medyada 7,5 milyon hesap tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

Formula 1 ve genel olarak otomobil sporlarına Türkiye’deki ilgi son yıllarda artış gösteriyor.

DAHA FAZLA TÜRK PİLOT OLMASI BEKLENİYOR

Uluslararası arenada Türk sporcuların elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. 2025 sezonunda dünya ve Avrupa şampiyonalarında toplam 123 madalya kazanan sporcular, Türkiye’yi üst düzeyde temsil etti. Milli takım Team Türkiye, 2024 FIA Motor Sporları Oyunları’nda 82 ülke arasında 5'inci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde Formula 1’in destek serileri olan Formula 2 ve Formula 3’te daha fazla Türk pilotun yer alması bekleniyor.

