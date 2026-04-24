Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Nijeryalı eski milli futbolcu Michael Eneramo, Kaduna eyaletinde bir maçta geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkemizde birçok takımda top koşturan Michael Eneramo, ülkesindeki bir futbol maçında kendisine herhangi temas olmadan bayılmasının ardından hayatını kaybetti.

Michael Eneramo, Beşiktaş formasıyla

FEDERASYON ACI HABERİ DUYURDU

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; 40 yaşındaki eski santrfor, Kaduna'daki U/Yelwa Mini Stadyumu'nda oynanan maç sırasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nijerya Futbol Federasyonu, eski milli futbolcunun vefat ettiğini doğruladı.

Michael Eneramo, Sivasspor forması giydiği 2015 yılında sol dizinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat edilmişti.

Sivasspor formasıyla 109 maçta 38 gol atıp 18 asist yapan Eneramo, 2013 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu. Bir dönem futbol sahnesinde adından sıkça söz ettiren oyuncu, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ta 4 maçta şans bulmuştu.

