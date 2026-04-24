Beşiktaş'ın eski golcüsünden acı haber: Maçta kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı
Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Nijeryalı eski milli futbolcu Michael Eneramo, Kaduna eyaletinde bir maçta geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.
- 40 yaşındaki eski santrfor, Kaduna'daki U/Yelwa Mini Stadyumu'nda oynanan maç sırasında aniden yere yığıldı.
- Eneramo, hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Nijerya Futbol Federasyonu, eski milli futbolcunun vefat ettiğini doğruladı.
- Eneramo, Sivasspor formasıyla 109 maçta 38 gol ve 18 asist yapmıştı.
- Eneramo, 2013 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve 2013-2014 sezonunda 4 maçta forma giymişti.
Ülkemizde birçok takımda top koşturan Michael Eneramo, ülkesindeki bir futbol maçında kendisine herhangi temas olmadan bayılmasının ardından hayatını kaybetti.
FEDERASYON ACI HABERİ DUYURDU
Nijerya basınında yer alan haberlere göre; 40 yaşındaki eski santrfor, Kaduna'daki U/Yelwa Mini Stadyumu'nda oynanan maç sırasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nijerya Futbol Federasyonu, eski milli futbolcunun vefat ettiğini doğruladı.
Sivasspor formasıyla 109 maçta 38 gol atıp 18 asist yapan Eneramo, 2013 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu. Bir dönem futbol sahnesinde adından sıkça söz ettiren oyuncu, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ta 4 maçta şans bulmuştu.