Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve kış aylarında yoğun kar yağışıyla sık sık ulaşıma kapanan Faraşin Yaylası’nda ekipler, günler süren zorlu bir çalışmayı başarıyla tamamladı.

Bahar ortasında 5 metrelik kar! Ekipler pes etmedi, mücadele sonuç verdi

İKİ KÖYE ULAŞIM TAMAMEN KESİLDİ

Yaklaşık 2 bin 650 metre rakımda bulunan yaylada, kar kalınlığının bazı noktalarda 5 metreyi bulması nedeniyle Yeşilöz ve Gökçe köylerine ulaşım tamamen kesilmişti. İlçe Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi’nin koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda iş makineleri aralıksız görev yaptı. Özellikle çığ riskinin yüksek olduğu bölgelerde ekipler, güvenlik önlemlerini artırarak ilerledi. Yoğun çaba sonucunda kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

7 AİLE RAHAT BİR NEFES ALDI

Yaylada yaşayan 7 ailenin günlük hayatını doğrudan etkileyen yolun açılmasıyla birlikte bölge halkı rahat bir nefes aldı. Yeşilöz köyü sakinlerinden Ayetullah Aslan, yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Yetkililer, bölgede olası yeni kar yağışlarına karşı hazırlıkların sürdüğünü ve yolların açık tutulması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

