Formula 1’in resmi hesaplarından yapılan paylaşım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, İstanbul’un yeniden takvime dahil edilmesine yönelik süreci netleştirdi. Uzun süredir beklenen gelişmeyle birlikte Formula 1’in Türkiye’ye dönüş tarihi ve organizasyonun detayları merak konusu oldu. ''İstanbul Park nerede, Formula 1 ne zaman başlayacak?'' soruları gündeme getirildi.

İstanbul Park, geçmişteki organizasyonlarda kırılan seyirci rekorları ve unutulmaz yarışlara sahne olmasıyla hafızalara kazınmıştı. Şimdi ise Türkiye'nin Formula 1 dönüşü gündemde! Yapılacak modernizasyon çalışmaları ve organizasyon planlamalarıyla İstanbul’un yeniden Formula 1 takviminde kalıcı bir yer edinmesi amaçlanıyor. Peki, İstanbul Park nerede, Formula 1 ne zaman başlayacak?

İSTANBUL PARK NEREDE?

İstanbul Park Pisti İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Tuzla ilçesine bağlı Akfırat bölgesinde yer alıyor. Uluslararası standartlara uygun şekilde inşa edilen pistimiz 2005 yılında hizmete açıldı.

Toplam 5.338 kilometre uzunluğa sahip olan pist, 14 virajlı yapısıyla teknik açıdan dünyanın en dikkat çeken yarış alanlarından biri. Çoklu apeks yapısıyla bilinen 8. viraj, sürücüler için en zorlu bölümler arasında gösteriliyor.



FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi açıklamalara göre Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü 2027 yılı itibarıyla planlanıyor. Yapılan değerlendirmelerde İstanbul Park’ın 2027 ile 2031 yılları arasında 5 sezon boyunca yarışlara ev sahipliği yapması hedefleniyor. Girilen yeni süreçle birlikte Türkiye Grand Prix’nin yeniden takvimde kalıcı bir yer edinmesi amaçlanıyor.



FORMULA 1 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAPILDI?

Türkiye Formula 1 yarışlarına ilk kez 2005 yılında ve toplamda 9 kez ev sahipliği yaptı. İstanbul Park’ta düzenlenen organizasyonlar 2011 yılına kadar kesintisiz sürdü. Daha sonra takvimden çıkarılan Türkiye ayağı pandemi döneminde yeniden programa dahil edilerek 2020 ve 2021 yıllarında tekrar gerçekleştirildi.

FORMULA 1’DEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Formula 1’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Türkiye’nin 2027 itibarıyla yeniden yarış takvimine dahil edileceği duyuruldu. Paylaşımda İstanbul Park’ta geçmişte yaşanan önemli anlara atıf yapılırken, Türkiye Grand Prix’nin geri dönüşü büyük bir heyecan meydana getirdi.

İşte o paylaşım;

