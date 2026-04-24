Arazi kavgasında taşlar sopalar konuştu! 29 yaralı, 3 tutuklama var
Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan taşlı sopalı kavgada 29 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansırken saldırganlardan 3 kişi tutuklandı.
Şırnak'ın Güneyçam köyü Bölüzer mevkiinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan taşlı sopalı kavgada 29 kişi yaralandı.
Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünün Bölüzer mevkiinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile taşlı sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
29 KİŞİ YARALANDI
Güvenlik güçleri kavgayı kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, yaralanan 29 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi ve Şehit Aydoğan Aydın Tümen Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Köyde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
