Almanya’da üst düzey devlet yetkililerini hedef alan siber saldırı skandalı derinleşiyor. Alman Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner’in Signal hesabının ele geçirilmesiyle gün yüzüne çıkan olayda, saldırının kapsamının sanılandan çok daha geniş olduğu anlaşıldı.

BİRÇOK SİYASİ VE İŞ İNSANI HEDEF ALINMIŞ

Alman basınına yansıyan bilgilere göre, siber saldırıyı gerçekleştiren hackerlar yalnızca Klöckner’i değil, mecliste görev yapan çok sayıda milletvekilini de hedef aldı. Özellikle Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti mensubu bazı vekillerin hesaplarının ele geçirildiği doğrulandı.

Saldırının yalnızca siyasetle sınırlı kalmadığı, bazı NATO personeli, iş insanları ve gazetecilerin de hedef alındığı belirtildi. İddiaya göre hackerlar, kendilerini Signal destek ekibi gibi tanıtarak kullanıcıları kandırdı ve hesaplara erişim sağladı.

"CAUSLUK" SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmeler üzerine Almanya Federal Savcılığı, olayla ilgili casusluk şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, saldırının arkasındaki aktörleri ve olası uluslararası bağlantıları ortaya çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor.

"SIGNAL" YERINE "WIRE"

Öte yandan Alman Federal Meclisi yönetimi, milletvekillerine Signal uygulamasını cihazlarından kaldırmalarını önerirken, alternatif olarak Wire adlı Avrupa merkezli mesajlaşma platformuna geçiş yapılmasını gündeme aldı.

Güvenlik birimleri de alarma geçti. Almanya’nın siber güvenlik kurumları ve istihbarat birimleri tarafından siyasi partilere gönderilen uyarı notlarında, benzer saldırılara karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde paylaşıldı.

BAŞBAKANLA YAZIŞMALAR ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR

İki gün önce patlak veren skandalda, hackerların Klöckner’in hesabı üzerinden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapılan yazışmalara da erişmiş olabileceği öne sürülmüştü. Alman istihbaratı, saldırının arkasında Rusya bağlantılı hackerların olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Başbakan Merz’in telefonunda yapılan incelemelerde ise şu ana kadar saldırıya dair doğrudan bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

