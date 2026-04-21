Avrupa Birliği’nin çocukları dijital ortamda korumak amacıyla geliştirdiği yaş doğrulama uygulaması, daha kullanıma sunulmadan ciddi bir güvenlik tartışmasının merkezine oturdu. Sistemin “yüksek gizlilik standartlarıyla” tanıtılmasının üzerinden günler geçmeden, uygulamanın yalnızca birkaç dakika içinde aşılabildiği ortaya çıktı.

Avrupa Birliği, kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmadan yaşlarını kanıtlamasını sağlayacak bir uygulamayı hayata geçirdi. AB Komisyonu tarafından duyurulan uygulama, kullanıcıların sosyal medya ve yetişkin içerik platformlarına erişmeden önce yaşlarını doğrulamalarını sağlamak için geliştirildi. Sistem, kimlik veya pasaport verileriyle çalışıyor ancak bu bilgileri platformlarla paylaşmadan doğrulama yapmayı hedefliyor. Yani teoride hem güvenli hem de gizlilik dostu bir çözüm sunması amaçlanıyordu.

Ancak pratikte işler beklenildiği gibi gitmedi. İngiltere merkezli bir siber güvenlik uzmanı Paul Moore, uygulamadaki açıkları kullanarak sistemi “2 dakikadan kısa sürede” aşabildiğini gösterdi.

SİSTEM BİRDEN FAZLA AÇIĞA SAHİP

Uygulamanın PIN kodu ve güvenlik kontrolleri cihaz içinde, kullanıcı tarafından değiştirilebilir dosyalarda tutuluyor. Bu da saldırganların basit bir dosya düzenlemesiyle PIN’i sıfırlayıp biyometrik doğrulamayı devre dışı bırakmasına imkan tanıyor. Dahası, sistem daha önce doğrulanmış yaş verisini koruduğu için, erişim yetkisi tamamen ele geçirilebiliyor.

PIN güvenlik açığının ötesinde, araştırmacılar aynı düzenlenebilir yapılandırma dosyasında saklanan iki zafiyet daha keşfetti:

Hız sınırlamasını aşma: Brute-force (Kaba Kuvvet) saldırısı koruması, basit bir artan sayaç olarak uygulanmış. Saldırgan bu değeri sıfırlayarak, kilitlenme olmaksızın sınırsız PIN tahmin denemesi yapabilir.

Biyometrik kimlik doğrulama atlama: Benzer şekilde, biyometrik doğrulamanın aktif olup olmadığını belirleyen parametreyi değiştirerek tamamen devre dışı bırakılabiliyor.

UYGULAMA GÜNCELLENDİ

AB Komisyonu, bulguların paylaşılmasının ardından harekete geçti uygulamanın güncellendiğini duyurdu.

Yine de çocukları korumak amacıyla geliştirilen ve mahremiyet odaklı olarak sunulan bir sistem, daha ilk testlerde güvenlik açısından sınıfta kalmış durumda.

