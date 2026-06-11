Bu defa alkollü sürücü değil, yolcu zorluk çıkardı!
Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü evinin önünde yakayı ele verdi. Yapılan kontrollerde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 432 bin TL idari para cezası yazılırken, sürücüyle aynı araçta bulunan ağabeyi polis ekiplerine zorluk çıkardı.
- Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde trafik ekipleri, E.K. yönetimindeki araca 'dur' ihtarında bulundu.
- İhtara uymayan E.K. kaçtı.
- Yarım saat sonra Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki evinin önünde yakalanan E.K.'nın 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- E.K.'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
- Alkollü sürücüye 432 bin TL idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
- E.K.'nın ağabeyi C.K. ise görevini yapan polis ekiplerine zorluk çıkardı.
- E.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler E.K. yönetimindeki araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan E.K. kaçarak gözden kayboldu.
EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI
Yarım saat sonra Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’ndeki evine giden E.K. binanın önünde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde E.K.’nın 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önceden de E.K.’nın ehliyetine ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan el konulduğu öğrenilirken, alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 432 bin TL idari para cezası yazılarak, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
ALKOLLÜ AĞABEY ZORLUK ÇIKARDI
Öte yandan, E.K.’nın kaçtığı araçta bulunan ve kardeşiyle birlikte evlerinin önünde yakalanan C.K. görevini yapan polis ekiplerine zorluk çıkardı. Alkollü ağabeyi, alkollü sürücü E.K. sakinleştirmeye çalıştı.
E.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.