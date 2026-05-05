Türkiye ve Suudi Arabistan, yıllar süren gerginliğin ardından ilişkileri normalleştirme yolunda önemli bir eşiği daha geçiyor. Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çarşamba günü Ankara’da yapılacak görüşmelerde özel ve diplomatik pasaport sahipleri için vize şartının kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması planlanıyor.

HAKAN FİDAN VE PRENS FAYSAL ANKARA’DA BULUŞUYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Çarşamba günü Ankara’da bir araya gelecek. Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık edecek olan iki bakanın, görüşme sırasında özellikle diplomatik ve özel pasaport sahipleri için vize muafiyeti anlaşmasını imzalaması bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre görüşmede sadece ikili ilişkiler değil, Orta Doğu’da tırmanan gerilim de masaya yatırılacak.

Edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Orta Doğu meselelerinin çözümünde dış müdahalelerden ziyade bölge ülkelerinin etkin rol alması gerektiğini yineleyecek. Toplantıda ayrıca Ankara’nın İran’daki savaşı sona erdirme ve yapıcı çözüm yolları bulma konusundaki kararlılığı vurgulanacak.

Hürmüz Boğazı çevresindeki son askeri hareketliliğin "yeni gerginliklere ve provokasyonlara" yol açmaması gerektiğinin altı çizilecek.

BÖLGESEL DENGE ARAYIŞI: TÜRKİYE RİYAD İLİŞKİLERİ

İki ülke arasındaki iş birliği sadece diplomasiyle sınırlı kalmayıp ulaştırma ve enerji alanlarında da önemli hamlelerle güçleniyor. Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden bağlanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini belirterek bölge lojistiği için tarihi bir müjde vermişti.

Enerji alanında ise geçtiğimiz aylarda imzalanan 2 milyar dolarlık dev güneş enerjisi anlaşması, bu ortaklığın ekonomik ağırlığını perçinliyor. Sivas ve Karaman’da toplam 2 bin megavatlık kapasiteyi kapsayan bu proje, Türkiye’nin 2035 yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda sistemine dahil edeceği 5 bin megavatlık dev yatırımın ilk ayağını oluşturuyor.

Son olarak Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulmasına ilişkin yasa teklifi Meclis onayına sunuldu.

