Beşiktaş'ta Türkiye Kupası belirleyici: Hedef şaşarsa radikal kararlar yolda
MURAD TAMER - Bu sezon da şampiyonluk yarışında kasım ayında havlu atan Beşiktaş için ligin sonu yıllardır eziyet oluyor. Son üç sezondur istikrarlı biçimde dördüncü ile altıncı sıra arasında sıkışıp kalan siyah beyazlılar 2023-2024’te 56 puanla altıncı, 2024-2025’te 62 puanla dördüncü olurken bu sezon da 59 puanda kaldı. Kalan maçların tamamı kazanılsa bile 65 puana ulaşılabilecek.
KUPA DA GELMEZSE...
Rakamlar, Beşiktaş’ın yıllardır şampiyonluk hedefinden ne kadar uzakta olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kartal, 70 puan barajını bile aşamıyor; bu durum yönetimden teknik heyete kadar köklü bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Başkan Serdal Adalı’nın, Türkiye Kupası’nın da kazanılmaması durumunda radikal kararlar alabileceği de gelen haberler arasında.