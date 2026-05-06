Galatasaray, büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'yı Ocak 2025'te MLS ( Amerikan Futbol Ligi) takımlarından Charlotte FC'ye kiralamıştı. Kiralık sözleşmesinin bitimine 55 gün kalan Fildişi Sahilli yıldız, ABD ekibiyle görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Charlotte FC'ye 1.5 yıllığına kiraladığı Wilfried Zaha, MLS kulübüyle sözleşmesinin sonuna geldi. Galatasaray'la mukavelesi de sezon sonunda bitecek Fildişi Şahilli oyuncu, temmuz ayında boşa düşecek. Zaha'nın performansından memnun olan Charlotte FC, yıldız isimle yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Temmuz 2023'te Crystal Palace'tan transfer etmişti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Athletic'te yer alan habere göre; Charlotte FC ile Zaha arasındaki sözleşme görüşmelerinin başladığı ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Zaha'nın, Charlotte ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

CHARLOTTE FC PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Charlotte FC formasıyla 44 maça çıktı ve 12 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

