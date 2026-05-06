SPOR SERVİSİ
55 gün sonra süre doluyor! ABD'de Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz
Galatasaray, büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'yı Ocak 2025'te MLS ( Amerikan Futbol Ligi) takımlarından Charlotte FC'ye kiralamıştı. Kiralık sözleşmesinin bitimine 55 gün kalan Fildişi Sahilli yıldız, ABD ekibiyle görüşmelere başladı.
Özetle Dinle55 gün sonra süre doluyor! ABD'de Galatasaray'ın e...
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray'dan Charlotte FC'ye kiralanan Wilfried Zaha, sözleşmesinin sonuna geldi. ABD kulübü, yıldız oyuncuyla yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.
- Zaha, Galatasaray'dan Charlotte FC'ye 1.5 yıllığına kiralanmıştı. Zaha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve temmuz ayında boşa düşecek.
- Charlotte FC, Zaha'nın performansından memnun ve yeni sözleşme imzalamak istiyor.
- Zaha ile Charlotte FC arasındaki sözleşme görüşmelerinin başladığı ancak henüz anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
- 33 yaşındaki Zaha, Charlotte FC formasıyla 44 maçta 12 gol ve 8 asist kaydetti.
0:00 0:00
1x
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Charlotte FC'ye 1.5 yıllığına kiraladığı Wilfried Zaha, MLS kulübüyle sözleşmesinin sonuna geldi. Galatasaray'la mukavelesi de sezon sonunda bitecek Fildişi Şahilli oyuncu, temmuz ayında boşa düşecek. Zaha'nın performansından memnun olan Charlotte FC, yıldız isimle yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Athletic'te yer alan habere göre; Charlotte FC ile Zaha arasındaki sözleşme görüşmelerinin başladığı ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
CHARLOTTE FC PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Charlotte FC formasıyla 44 maça çıktı ve 12 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR