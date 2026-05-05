Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi: Transfer kararını Almanlar duyurdu
Galatasaray, Şubat 2026'da 500 bin euro karşılığında Bayern Münih'ten kiraladığı ve 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Fransız sağ bek Sacha Boey için kararını verdi.
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunun devre arasında Bayern Münih'e transferinden 30 milyon euro bonservis kazandığı, 2 yıl aradan sonra kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
KİRALIK KONTRAT VEYA İNDİRİM
Sky Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki oyuncu için istenen 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek buluyor ancak yine de transferde kapıyı kapatmak istemiyor. Bayern ile bir defa daha kiralık anlaşması yapılması ya da daha düşük bir ücret üzerinde pazarlık edilmesi planlanıyor.
16 MAÇTA 2 GOL
Sacha Boey'in 28 Ocak 2024 tarihindeki imzası, "sarı-kırmızılı kulüp tarihindeki en pahalı futbolcu satışı" oldu. Alman devinde beklentileri karşılayamayınca Süper Lig'e dönen Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer alan Fransız oyuncu, sahada kaldığı 757 dakikada 2 gol kaydetti.