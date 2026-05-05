Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna bir adım kalan Galatasaray'da yönetimin en büyük hedefi Portekizli yıldız orta saha Bruno Fernandes. Sarı kırmızılılar şimdiden transfer çalışmalarına başlarken, bütün imkanların seferber edileceği öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında Bruno Fernandes'in en etkilendiği deplasmanın RAMS Park olduğunu söylediği paylaşım da yeniden gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçıyla birlikte üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Sarı kırmızılılar şampiyon olunmasının ardından kadro takviyeleriyle gelecek sezon Devler Ligi'nde daha iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor.

HEDEF BRUNO FERNANDES

Galatasaray yönetimi, İngiliz devi Manchester United'ın kaptanı 32 yaşındaki Bruno Fernandes'i transfer ederek takımı güçlendirmek istiyor. Sky Sports Almanya'nın haberine göre Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması ve Bruno Fernandes'in kulübü sevmesi nedeniyle transfer zor olarak görülse de sarı kırmızılılar tüm imkanlarını zorlayacak.

Galatasaray'da rota Bruno Fernandes! Aylar önceki paylaşım tekrar gündemde

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEDİ

Bruno Fernandes'in Manchester United'da sözleşmesi 2027'de sona erecek ve İngiliz ekibi yıldız oyuncuya henüz yeni sözleşme önermedi.

2020 yılında Sporting'den transfer edilen Bruno Fernandes, Manchester United'da 324 maçta 106 gol atarken, 107 de asist yapma başarısı gösterdi. Portekizli oyuncu, İngiliz kulübünde 6 yılda 2 kupa kazandı.

Galatasaray'da rota Bruno Fernandes! Aylar önceki paylaşım tekrar gündemde

O PAYLAŞIM TEKRAR GÜNDEMDE

Öte yandan Manchester United'ın şubat ayında sosyal medya hesabında paylaşılan bir videoda Bruno Fernandes, en çok etkilendiği stadyum olarak Galatasaray'ın stadını söylemişti. Transfer söylentilerinin ardından söz konusu paylaşım tekrar gündeme geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası