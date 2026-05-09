Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ülkenin birçok yerinde sarı kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

Galatasaray taraftarları, ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen takımlarının sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara çıktı.

BAŞKENT ANKARA'DA COŞKUYLA KUTLANDI

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu başkent Ankara'da coşkuyla kutladı.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK COŞKU

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu İstanbul'da coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiminden itibaren takımlarının şampiyonluğunu kutlamaya başladı.

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kutlamaların merkezlerinden biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan ve caddeye gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak meşaleler yaktı.

Avcılar Marmara Caddesi'nde toplanan taraftarlar da sloganlar atarak şampiyonluğu kutladı.

Sultangazi ve Esenyurt'ta, sürücüler araçlarıyla konvoy oluşturarak korna çaldı. Taraftarlar, araçlardan Galatasaray marşları söyleyip takımlarının bayraklarını salladı.

Beykoz ile Üsküdar Sahil Hattı'nda da çok sayıda taraftar araçlarıyla konvoy yaptı. Kornalara basan taraftarlar, Galatasaray bayrakları sallayarak marşlar söyledi.

Kutlamalar sırasında bazı taraftarlar meşale yaktı, havai fişek patlattı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu atmayı tercih etti.

Kutlamalar nedeniyle bazı ilçelerdeki ana arter ve caddelerde trafik adeta durma noktasına geldi.

SAKARYA, DÜZCE, KARABÜK VE ZONGULDAK'TA KUTLANDI

Galatasaraylı taraftarlar, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta 26.şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Sakarya'da Akyazı ilçesinde Ada Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturan ve meydan toplanan taraftarlar, bayraklar, müzik ve tezahüratlar eşliğinde meşalelerle şampiyonluk kutladı.

Zonguldak

Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantileyip mutlu sona ulaşması Zonguldak'ta kutlandı.

Şampiyonluk üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanıp tezahüratlar eşliğinde coşku yaşadı.

Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra Gazipaşa caddesi boyunca tezahürat ve marşlar eşliğinde yürüyerek valilik binası önüne ulaştı.

Taraftarlar marş söyleyerek, araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.

Düzce

Düzce'de de araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Anıtpark Meydanı'na marşlar söyleyerek geldi.

Kentin trafiğe kapalı noktaları İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta da kutlamaların yoğun olduğu görüldü.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı.

Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutlamak için Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

BAYRAK VE MEŞALELERLE SEVİNDİLER

Konya'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalara başladı.

Merkez Meram ilçesinde bulunan Konya Galatasaraylılar Derneği önünde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle sevincini yaşadı.

Kent merkezinde ve işlek caddelerde sokaklara çıkan taraftarlar da araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

AZERBAYCAN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi, Azerbaycan'da büyük sevinçle karşılandı.

Bakü'de Hazar Denizi kıyısındaki sahada kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden yüzlerce taraftar, maçın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından meşaleler yakan, marşlar söyleyen ve ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan taraftarlar, uzun süre tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Süper Lig tarihindeki 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

