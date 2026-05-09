İhlas Haber Ajansı
Üç günlük ateşkes sonrası Putin'den umut veren açıklama! Rusya- Ukrayna savaşı bitiyor mu?
Trump araya girdi, silahlar sustu ve beklenen açıklama Putin’den geldi. Rus lider, Ukrayna savaşı için "Artık yolun sonuna yaklaştık" diyerek barış sinyali verdi.
ABD Başkanı Trump'ın talebiyle başlayan 3 günlük geçici ateşkesin ardından Rusya lideri Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığına dair umut verici bir açıklama yaptı.
- Donald Trump'ın hamlesiyle başlayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildi.
- Ateşkes, 9-11 Mayıs tarihleri arasında uygulandı.
- Trump'ın arabuluculuğuyla bir diplomasi trafiği yaşandı.
- Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını belirtti.
Donald Trump’ın hamlesiyle başlayan 3 günlük geçici ateşkesin ardından, beklenen açıklama Rusya lideri Vladimir Putin’den geldi.
TRUMP İSTEDİ, TARAFLAR SİLAHLARI SUSTURDU
Trump’ın talebiyle 9-11 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen geçici ateşkes, barış umutlarını yeşertmişti.
Trump’ın arabuluculuğuyla sağlanan bu nefes alma süreci, büyük bir diplomasi trafiğinin de fitilini ateşledi.
PUTİN'DEN UMUT VEREN AÇIKLAMA
Putin, çatışmaların geleceğine dair umut verici bir tablo çizdi.
Putin, "Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum" diyerek, uzun süredir devam eden savaşın bitiş çizgisine girdiğinin sinyalini ilk kez bu kadar net verdi.
