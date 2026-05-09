Trump araya girdi, silahlar sustu ve beklenen açıklama Putin’den geldi. Rus lider, Ukrayna savaşı için "Artık yolun sonuna yaklaştık" diyerek barış sinyali verdi.

Donald Trump’ın hamlesiyle başlayan 3 günlük geçici ateşkesin ardından, beklenen açıklama Rusya lideri Vladimir Putin’den geldi.

TRUMP İSTEDİ, TARAFLAR SİLAHLARI SUSTURDU

Trump’ın talebiyle 9-11 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen geçici ateşkes, barış umutlarını yeşertmişti.

Üç günlük ateşkes sonrası Putin'den umut veren açıklama! Rusya- Ukrayna savaşı bitiyor mu?

Trump’ın arabuluculuğuyla sağlanan bu nefes alma süreci, büyük bir diplomasi trafiğinin de fitilini ateşledi.

PUTİN'DEN UMUT VEREN AÇIKLAMA

Putin, çatışmaların geleceğine dair umut verici bir tablo çizdi.

Putin, "Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum" diyerek, uzun süredir devam eden savaşın bitiş çizgisine girdiğinin sinyalini ilk kez bu kadar net verdi.

