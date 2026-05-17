Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’yu getirdiğini resmen duyurdu. İngiliz deviyle 4 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcı, “Hedefimiz kupalar için savaşan bir takım kurmak” sözleriyle yeni dönemin mesajını verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso'nun getirildiğini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve söz konusu anlaşmanın 1 Haziran tarihinden itibaren geçerlilik kazanacağı bildirildi.

"HEDEFİMİZ KUPALAR İÇİN SAVAŞAN BİR TAKIM KURMAK"

Sözleşmenin ardından kulüp medyasına açıklamalarda bulunan Xabi Alonso, Londra ekibinde göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Chelsea'nin küresel futbol arenasındaki konumuna vurgu yapan Alonso, şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün teknik direktörü olmak beni son derece gururlandırıyor. Sahiplik grubu ve sportif yönetimle yaptığımız görüşmelerde aynı hedefleri paylaştığımızı gördüm. Sürekli en üst seviyede mücadele eden ve kupalar için savaşan bir takım kurmak istiyoruz."

Kadro potansiyeline ve kulüp kültürüne de değinen İspanyol çalıştırıcı, "Kadromuzda büyük bir yetenek var ve kulübün çok büyük bir potansiyeli bulunuyor. Bu takıma liderlik etmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız çok çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak." şeklinde konuştu.

REAL MADRID KARİYERİ

Chelsea ile yeni bir döneme adım atan Xabi Alonso, daha önce Real Madrid'in başında görev yapmıştı. Eflatun-beyazlı ekiple teknik direktörlük kariyerinde toplam 34 resmi müsabakaya çıkan İspanyol çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda istikrarlı bir grafik çizdi.

Söz konusu dönemde takımıyla 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Alonso, maç başına 2.24 puan ortalaması yakalayarak başarılı bir istatistiğe imza atmıştı.

