‘Yasa dışı bahis’ operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Suç örgütüyle ilgisinin olmadığını iddia eden Kütahyalı “Para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi” dedi. Soruşturma kapsamında Kütahyalı’nın aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Daha önce "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var” açıklamasını yapan Kütahyalı, emniyet sorgusunda şunları söyledi:

Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.

Suç örgütüyle ilgisinin olmadığını iddia eden Kütahyalı’nın aralarında bulunduğu 154 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı

37.7 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK

Öte yandan Savcılık dosyasında sadece para alan pasif bir hesap olmadığı belirlenen Kütahyalı'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi.

Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği de tespit edildi. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu belirlendi. Söz konusu para hareketliliği, bireysel para trafiği olarak görülmezken, Selehattin A.U. isimli şüphelinin örgütün elebaşı olduğu bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin Selahattin A.U. liderliğinde organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KAYYIM TEDBİRİ

21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs'ta yapılan baskında, Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

