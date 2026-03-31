Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi! "Silahı bilmiyordum"
Ümraniye’deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek hakkındaki iddialara cevap verdi.
Kalaycıoğlu mektubunda özellikle "ayakçı" tabiriyle ilgili yanlış anlaşılmaları düzeltmek istediğini belirtti ve olay gününe dair detayları paylaştı.
NEDEN 'AYAKÇI' DEDİ?
Savcılık ifadesinde kullandığı 'ayakçı' tabiriyle ilgili Kalaycıoğlu, bu ifadeyi aşağılamak amacıyla kullanmadığını vurguladı.
SHOW Haber'e gönderdiği mektupta, genç futbolcunun herkesin işine koşan büyük bir yüreğe sahip olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, aralarındaki yaş farkı nedeniyle Kundakçı'nın Vahap Canbay’ın bazı günlük işlerine yardımcı olduğunu ve aracını kullandığını, ifadesinde sadece bu durumu tasvir ettiğini belirtti:
"Ben Kubilay için ayakçı kelimesini kullanmış değilim. O hepimizin işlerine yardım etmek isteyen koca yürekli bir insandı. Bana ifademde sorulmuş olan Kubilay'ın Canbay'la olan ilişkisini tanımlarken aralarındaki yaş farkı nedeniyle Canbay'ın küçük işlerine, getir götür işlerine yardımcı olduğunu, aracını kullandığını tasvir ettim"
OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR
Olayın yaşandığı stüdyonun önüne Canbay'ın gelmesiyle başlayan sürece de değinen Kalaycıoğlu, o an durumu ciddiye almadığını dile getirdi.
Stüdyodan ayrılıp annesinin yanına geçtiği sırada erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine "Önemli bir şey varsa polise haber verelim" dediğini, ancak kendisinin "Bekleyip giderler" diye düşünerek tehlikeyi öngöremediğini aktardı.
"SİLAHTAN HABERİM YOKTU"
Ayrıca mektubunda, Kadayıfçıoğlu'nun yanında silah olduğundan haberdar olmadığını ve saldırı anında büyük bir şok yaşadığını savundu:
"Gün içerisinde Canbayların olduğu araç stüdyo önüne ilk geldiğinde ben stüdyo sahibi arkadaşım Bertin'le çıkıp anneme geçtiğimde, erkek arkadaşım Alaattin'e bu sebeple anneme geçtiğimi söylediğimde, "Bana önemli bir şey varsa polise haber verelim." dedi. Ama ben olayın ciddi boyuta geleceğini bilemedim. Bekleyip giderler diye düşündüm"
Aleyna Kalaycıoğlu sözlerini "Gerçekler ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyorum." diyerek bitirdi.
Aleyna Kalacıoğlu'nun annesi Zuhal ise şunları söyledi:
"Canbaylarla görüşmeyeceğini, tehlikeli insanlar olduğunu Kubilay'a söylüyor annesi ve bir buçuk yıl ailesi onların yanına göndermiyor.
Psikolojik şiddet uyguladı. Evladım kazandığıyla arabasını aldı. Bütün evi, her şeyi Aleyna döşedi. Yani evin hem erkeği hem kadını gibi"