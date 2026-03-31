NEDEN 'AYAKÇI' DEDİ?

Savcılık ifadesinde kullandığı 'ayakçı' tabiriyle ilgili Kalaycıoğlu, bu ifadeyi aşağılamak amacıyla kullanmadığını vurguladı.

SHOW Haber'e gönderdiği mektupta, genç futbolcunun herkesin işine koşan büyük bir yüreğe sahip olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, aralarındaki yaş farkı nedeniyle Kundakçı'nın Vahap Canbay’ın bazı günlük işlerine yardımcı olduğunu ve aracını kullandığını, ifadesinde sadece bu durumu tasvir ettiğini belirtti:

"Ben Kubilay için ayakçı kelimesini kullanmış değilim. O hepimizin işlerine yardım etmek isteyen koca yürekli bir insandı. Bana ifademde sorulmuş olan Kubilay'ın Canbay'la olan ilişkisini tanımlarken aralarındaki yaş farkı nedeniyle Canbay'ın küçük işlerine, getir götür işlerine yardımcı olduğunu, aracını kullandığını tasvir ettim"