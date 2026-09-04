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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilerde 'krizleri azaltma' mesajı

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Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilerde 'krizleri azaltma' mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen kriz kaynaklı gerilimlerin azaltılması ve 'iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi gerektiğini' söyledi. Gerapetritis, iki ülke arasında Ege’de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırmasına ilişkin uzun bir müzakere süreci yaşanacağını belirtti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen krizlerin önlenmesi ve komşuluk ilişkilerinin korunması gerektiğini belirtti.

Gerapetritis, 90. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen OT Forum’da yaptığı konuşmada, savunmanın giderek diplomasinin araçlarından biri haline geldiğini söyledi. Yunanistan’ın savunma sanayisine yatırım yaptığını belirten Gerapetritis, ülkenin gücünün önemli ölçüde savunma kapasitesinden kaynaklanacağını ifade etti.

"KRİZLERİ AZALTMAK ÖNEMLİ"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son üç yıllık sürece değinen Gerapetritis, iki ülkenin geçmişte ciddi gerilimler ve savaşlar yaşadığını hatırlattı.

Dünyanın son derece kırılgan bir dönemden geçtiğini belirten Gerapetritis, böyle bir ortamda sakinliğin korunmasının ve krizlerden kaynaklanan gerilimlerin azaltılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Gerapetritis, iki ülke arasındaki ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun ele alınması gerektiğini belirterek, bu başlıkta uzun bir müzakere süreci yaşanacağına inandığını söyledi.

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"TEK ANLAŞMAZLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Yunanistan’ın ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasını Türkiye ile arasındaki tek anlaşmazlık olarak gördüğünü savunan Gerapetritis, Türkiye’nin ise bu konuyu başka meselelerle birlikte değerlendirdiğini ileri sürdü.

Aralık 2023’te imzalanan Atina Bildirgesi ile başlayan "sakin sular" sürecine de değinen Gerapetritis, bunun yapılandırılmış bir diyalog süreci olduğunu ve bu kapsamda iki ülke arasında iletişim kanallarının oluşturulduğunu kaydetti.

İSTİHBARAT SERVİSLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Gerapetritis, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'in görüşmesine de değindi.

İki ülkenin istihbarat servislerinin sürekli işbirliği içinde olduğunu belirten Gerapetritis, Kalın ve Demiris arasındaki görüşmenin uzun süredir planlandığını ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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