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Spor

Liverpool, 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi

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Liverpool, 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Ipswich Town'ı, 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezondan bu yana Premier Lig'de 6 maçtır kazanamayan Liverpool, yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

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Bu yaz transfere toplam 450 milyon sterlin harcayan iki kulübün Portman Road'daki randevusuna Liverpool, ilk 9 dakika içinde Alexander Isak'ın iki golüyle çok hızlı başladı. 6 ve 9. dakikalarda Cody Gakpo'nun paslarıyla ceza alanına giren İsveçli futbolcu, kaleci Kjell Scherpen'i kapattığı köşelerden mağlup ederek takımını 2-0 öne geçirdi.

Yarı alanından çıkmakta zorlanan ve kritik top kayıpları yapan ev sahibi ekibin kalesine yüklenmeye devam eden Liverpool'da, 23. dakikada Dominik Szoboszlai'nin ceza alanı önünden çektiği sert şutta kaleci Scherpen son anda topu çeldi.

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30. dakikada Abdul Fatawu'nun sağ taraftan ceza alanına ortasına arka direkte iyi yükselen Leif Davis'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan rakibi karşısında yeni transferi Exequiel Palacios ile Julio Ensico'dan ileri uçta istediği verimi alamayan Ipswich Town, ikinci yarıda ceza alanı önünden şutlarla skor üretmeye çalıştı ancak kaleci Alisson Becker'i geçmeyi başaramadı.

Ligde 2-2 berabere sona eren ilk iki maçına göre savunmada toparlanan Liverpool, erken bulduğu gollerin avantajını maçın sonuna taşıyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Ipswich Town - Liverpool
Başlık ResmiIpswich Town - Liverpool

LİVERPOOL GALİBİYETİ HATIRLADI

Geçen sezondan bu yana Premier Lig'de 6 maçtır kazanamayan Liverpool, yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Geçen sezonun son 4 haftasında Manchester United ve Aston Villa'ya yenilen, Chelsea ve Brentford ile berabere kalan Liverpool, bu sezona da Newcastle United ve Nottingham Forest beraberlikleriyle başlamıştı.

PORTMAN ROAD'DA 18 MAÇ SONRA GELEN MAĞLUBİYET

30 bin kişilik Portman Road Stadı'nda 18 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Ipswich Town, Liverpool karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Geçen sezon Championship'te 17 maçta yenilmeyen Ipswich Town, bu sezon da sahasındaki ilk maçında Sunderland'i 2-1 mağlup etmişti.

Ipswich Town - Liverpool
Başlık ResmiIpswich Town - Liverpool

GAKPO'DAN SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Manchester City ve Tottenham Hotspur'un reklerine bağlamak istediği ancak yeri doldurulamadığı için Liverpool'da kalan Gakpo, ligin 3 haftasında takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.

İlk hafta Newcastle United ağlarını havalandıran Hollandalı futbolcu, ikinci hafta Nottingham Forest maçında bir, Ipswich Town karşısında da iki golün pasını verdi.

Ipswich Town - Liverpool
Başlık ResmiIpswich Town - Liverpool

ARAUJO İLE MAC ALLİSTER ARASINDA TAÇ ATIŞI GERGİNLİĞİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Liverpool yarı alanında Araujo'nun 5 saniye içinde taç atışını kullanmaması nedeniyle atış el değiştirdi. Bunun üzerine takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Uruguaylı futbolcuya tepki gösterdi.

İkili arasındaki gerginlik ev sahibi ekibin atağının sona ermesinin ardından da kısa süre devam etti.

BARCOLA, SON YARIM SAAT ŞANS BULDU

Liverpool'un Paris Saint Germain'den 123 milyon sterline renklerine bağladığı Bradley Barcola, 64. dakikada Isak'ın yerine oyuna girdi.

24 yaşındaki Fransız futbolcu, yeni takımının formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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