Erdoğan imzaladı, atamalar belli oldu! 35 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararnamesiyle 35 ilin müftülüğünde görev değişikliğine gidildi. Doğu Karadeniz’de Gümüşhane, Giresun ve Rize’nin yeni il müftüleri de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan İl Müftüleri Atama Kararnamesi kapsamında 35 ilin müftülüğünde görev değişikliği gerçekleştirildi. Kararnameyle Doğu Karadeniz’deki üç ilin müftülüklerinde de yeni isimler görevlendirildi.

2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Gümüşhane İl Müftülüğüne Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Giresun İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Rize İl Müftülüğüne ise Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk atandı.

GÜMÜŞHANE’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

Kararnameyle Gümüşhane İl Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Nevşehir İl Müftülüğüne atanırken, Gümüşhane’deki görevine Faruk Gürbüz getirildi.

1963 yılında Van’da doğan Gürbüz, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Gürpınar, Patnos ve Edremit ilçe müftülüklerinin yanı sıra Van İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulunan Gürbüz, daha sonra Hakkari ve Karaman il müftülüğü görevlerini yürüttü.

GİRESUN’DA YENİ MÜFTÜ HÜSEYİN OKUŞ

Giresun İl Müftülüğünde de görev değişikliğine gidildi. Mevcut İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Bolu İl Müftülüğüne atanırken, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş Giresun’un yeni il müftüsü oldu.

RİZE’DE KARŞILIKLI ATAMA

Rize ve Yalova il müftülükleri arasında da karşılıklı görev değişimi gerçekleştirildi.

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı Yalova İl Müftülüğüne atanırken, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk Rize İl Müftülüğü görevine getirildi.

Yeni atamaların ardından müftülerin önümüzdeki günlerde görev yerlerinde mesailerine başlaması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da 2026 yılı içerisinde farklı unvanlardaki personelin atama ve nakil işlemlerine ilişkin duyurular yayımlamıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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