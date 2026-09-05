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Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı

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Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı

Galataport’taki eşarp defilesi ünlü isimlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Burcu Esmersoy, "Hayranım, bozmak ve çıkartmak istemiyorum" derken Ebru Şallı, "Tabii ki mayo defilesine de çıktık, tesettür defilesine de çıktık. Hepsini yaptık ama tesettür gerçekten çok şık" yorumunu yaptı.

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İstanbul’un gözde etkinlik noktalarından Galataport, bu kez renkli bir eşarp defilesine ev sahipliği yaptı. Defileyi vatandaşlar ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra sanat dünyasının tanınmış isimleri de takip etti.

Düzenlenen defilede yaklaşık 70 manken elbise ve eşarplarını giyerek podyumda yürüdü. Birbirinden renkli eşarp ve kıyafetler vatandaşlar ve iş insanları tarafından ilgiyle izlendi. Defilenin ardından ünlü şarkıcı Hadise, konser verdi.

Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı
Başlık ResmiBurcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı
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Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı
Başlık ResmiBurcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı

"BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAK İSTEMİYORUM"

Defilenin ardından açıklamalarda bulunan Burcu Esmersoy ise başörtüsünün kendisine çok yakıştığını ifade ederek, "Başörtüsünü bağlarken bir sanat olduğunu fark ettim. İnanılmaz güzel bağladılar. Hayranım, bozmak ve çıkartmak istemiyorum. Gömlek benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bu desen ve bu renk bence benim. Zaten bunu geri vermeyeceğim. Çok güzel markalarım var. Hepsi bir arada olduğunda daha güzel olacaktır" şeklinde konuştu.

Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı
Başlık ResmiBurcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı

"RÜYA GİBİ BİR DEFİLE"

Tesettürün çok şık olduğunu belirten Ebru Şallı, "Ben iki eşarp giydim. Ama şu anki giydiğimi daha çok sevdim. İşlemelerin hepsi el işi. Gerçekten rüya gibi bir defile oldu. Deniz kenarında oluşu da çok güzel. Aynada baktığımda bir inci eksik gibiydi.

Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı
Başlık ResmiBurcu Esmersoy ve Ebru Şallı başörtüsüyle podyumda! Defilede tüm gözler onlardaydı

Özellikle eşarp da çok şık ve çok modern durdu. Birinci çıkışım da güzeldi orada saçlarım biraz daha açıktı. Şu anki daha güzel oldu. Bu kıyafetleri sadece kapalılar değil, herkes giyebilir. Kıyafetler çok rahat, rahat yürüdüm. Tabii ki mayo defilesine de çıktık, tesettür defilesine de çıktık. Hepsini yaptık ama tesettür gerçekten çok şık" ifadelerine yer verdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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