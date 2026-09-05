Kayseri’de meydana gelen kazada hasta taşıyan ambulans, otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, ambulanstaki 2 hasta ve 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Kocasinan Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, B.Y. idaresindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile M.M.'nin sürücüsü olduğu 38 ACL 417 plakalı ambulans çarpıştı.

Kayseri'de can pazarı! Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı, çok sayıda yaralı var

6 YARALI VAR

Kazanın ardından ambulans refüje çıkarak dururken, ambulanstaki 2 hasta, 3 sağlık personeli ve otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralılar, ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de can pazarı! Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı, çok sayıda yaralı var

Ambulans ve otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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